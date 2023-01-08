 فوز «لماذا لا يطير التمساح» و«قطتي تؤلف كتابا» بجائزة ساويرس الثقافية - بوابة الشروق
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فوز «لماذا لا يطير التمساح» و«قطتي تؤلف كتابا» بجائزة ساويرس الثقافية

أسماء سعد
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 9:26 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 9:26 م

فاز كتاب "لماذا لا يطير التمساح؟" للكاتب أحمد قرني ورسوم نعمة زيدان، وكتاب "قطتي تؤلف كتابا" لأشرف أبو اليزيد، مناصفة بجائزة ساويرس الثقافية لأفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنة.

أقيم الاحتفال بالدورة 18 لجائزة ساويرس الثقافية، في قاعة إيوارت في مركز التحرير الثقافي، بالجامعة الأمريكية في القاهرة.

وحضر الحفل عدد من الأدباء والفنانين للاحتفاء بالأدب والإبداع ولتكريم الأدباء والمثقفين من بينهم: سير مجدي يعقوب، والفنان محمود حميدة والفنانة جميلة عوض والفنان أحمد داوود ولفيف من الفنانين والمبدعين والمفكرين.

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