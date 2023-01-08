استئناف الرحلات العادية بين البر الرئيسي للصين وهونج كونج بعد إعادة فتح الحدود

استؤنفت الرحلات العادية بين البر الرئيسي للصين وهونج كونج، وذلك بعد إعادة فتح نقاط المراقبة الحدودية المختلفة التي تربط بين شنتشن وهونج كونج صباح اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن إعادة الفتح التدريجي والمنظم لنقاط المراقبة الحدودية بين شنتشن وهونج كونج بمثابة الخطوة الأولى لاستئناف عمليات السفر المتبادلة للأفراد بين البر الرئيسي للصين وهونج كونج والتي توقفت منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وبعد تفقد نقطة التحكم على خط "لوك ما تشاو سبور" صباح الأحد، قال جون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في الصين، إن التشغيل الشامل لليوم الأول من إعادة فتح الحدود كان سلسا وآمنا ومنظما.