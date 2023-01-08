رئيس الاتحاد الفرنسي: عدم مشاركة بنزيما مع الديوك أفاد المنتخب بالمونديال

يرى نويل لو جريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن كريم بنزيما، نجم ريال مدريد ومنتخب الديوك، لديه مسيرة مميزة لكن للأسف لديه بعض الثغرات.

أعلن بنزيما اعتزاله اللعب الدولي بعد الأزمة الأخيرة مع ديديه ديشامب، مدرب فرنسا، الذي رفض عودته لمنتخب الديوك خلال كأس العالم 2022، بعد مغادرته المعسكر بداعي الإصابة، رغم تماثله للشفاء في الأدوار اللاحقة بالبطولة.

وقال لو جريت في تصريحات نقلتها إذاعة "مونت كارلو":" أنا معجب بمسيرة كريم بنزيما، لكن للأسف كان لديه بعض الثغرات، لا يهمني ما يقوله الناس".

أتم:" المنتخب الفرنسي كان فعالًا للغاية في كأس العالم الأخيرة، ولو كان بنزيما متواجدًا معهم، ما كان لدينا جيرود، وربما لم نحرز نفس القدر من الأهداف".

خسر المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.