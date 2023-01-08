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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الجزائري يبحث مع الحكومة مشروع قانون خاص بمكافحة الاتجار بالبشر

الجزائر - أ ش أ
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 2:56 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 2:56 م

يبحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم، مع أعضاء حكومته مشروع قانون خاص بمكافحة والوقاية من الاتجار بالبشر.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان اليوم الأحد، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، يعقد، مساء اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، يخصص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، واستعدادات الحكومة لشهر رمضان المعظم.

ويعقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أسبوعيًا، وبصفة دورية، مع أعضاء الحكومة لبحث عدد من المسائل، التي تطرأ على الساحة المحلية، ومناقشة خطط عمل الحكومة إزاء تسيير الحياة اليومية للمواطنين.


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