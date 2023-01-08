 فوز الملك والمالك للكاتب بهاء جاهين بجائزة ساويرس الثقافية - بوابة الشروق
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فوز الملك والمالك للكاتب بهاء جاهين بجائزة ساويرس الثقافية

أسماء سعد
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 9:24 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 9:24 م

فاز كتاب "الملك والمالك" للكاتب بهاء جاهين، الصادر عن دار الشروق للنشر، وكتاب "المعلم إبراهيم جوهري" للمؤرخ مجدي جرجس، مناصفة بجائزة ساويرس الثقافية فرع النقد الأدبي.

يقام الحفل في قاعة إيوارت في مركز التحرير الثقافي، بالجامعة الأمريكية في القاهرة، بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع المصري من المثقفين، والفنانين.

ويحضر الحفل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد عيسى، زير السياحة والآثار، وسفراء دول: السويد، هولندا، المملكة المتحدة، إيطاليا، اليابان، سويسرا والاتحاد الأوروبي، والمستشار الثقافي لفلسطين، ومساعد وزير الخارجية.

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