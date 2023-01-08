غالبًا ما يفتقر الأطفال إلى الفيتامينات والمعادن؛ لأن نظامهم الغذائي ليس متنوعا بسبب تفضيلهم المشروبات السكرية والمواد الغذائية المصنعة مما يؤدي إلى نقص الفيتامينات وللأسف قد يلاحظ ذلك بعد فوات الأوان، لذلك من الضروري معرفة العلامات الدالة على نقص الفيتامينات والتعويض عنها بنظام غذائي صحي.

فيما يلي مجموعة من المعلومات حول الأسباب الرئيسية لنقص الفيتامينات لدى الأطفال، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

• نقص فيتامين أ

يؤدي نقص "فيتامين أ" إلى جفاف العين والعمى الليلي والبقع المتجعدة أو البنية على بياض العين والتهابات البطن أو الصدر المتكررة عند الأطفال.

• نقص فيتامين ب المركب

يؤدي نقص "فيتامين ب" المركب إلى ضعف الشهية والتهيج وتأخر تحقيق المعالم الطبيعية مثل الوقوف والتحدث أو ما يسمى بتأخر في النمو، وتقرحات على الشفاه واللسان والشكاوى المتعلقة بالأعصاب وتغيرات الحالة المزاجية.

• نقص فيتامين سي

كثيرا ما يظهر على الأطفال الذين يعانون من نقص "فيتامين سي" أعراضًا مثل تورم اللثة، ونزيف اللثة في أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة، وعلامات كدمات لأشياء لا ينبغي أن تسبب في العادة كدمات، وألم في الأطراف أو المفاصل، وبطء التئام الجروح، وجفاف الشعر.

• نقص فيتامين د

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين أشعة الشمس إلى ضعف العظام وهو ما يسبب مرض يسمى "الكساح" عند الأطفال الصغار، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى تأخير المشي والتسنين وزيادة خطر الإصابة بالكسور وانخفاض الكالسيوم في الدم.

• نقص الحديد

أكدت الأبحاث، أن التعب ونقص التركيز والتهيج وضعف الشهية والشحوب هي سمة من سمات نقص الحديد عند الأطفال.

• نقص الصوديوم والبوتاسيوم

يؤدي نقص الصوديوم والبوتاسيوم إلى تقلصات عضلية وضعف غير مبرر.

• أبرز العناصر الغذائية المفيدة لصحة الأطفال

وفقًا لتقارير الصحية يفتقر الأطفال في الغالب إلى فيتامين د والكالسيوم وفيتامين ب والبوتاسيوم والحديد، وينتشر نقص الحديد بشكل كبير بين الفتيات المراهقات.

ويمكن تعويضها بزيوت الكبد وصفار البيض والزبدة والجبن والأسماك وكبد السمك لأنهم من أهم مصادر فيتامين د، وتعتبر الخضروات الورقية الخضراء والحليب والبيض واللحوم والكبد والأسماك مصادر جيدة لفيتامين ب، أما الفواكه الطازجة والخضروات ذات الأوراق الخضراء والجوافة فهي مصادر غنية بفيتامين سي.