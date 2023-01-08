رئيس قطاع المتاحف: إقبال كبير على المتحف القبطي بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد

قال رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار مؤمن عثمان، "إن المتحف القبطي شهد إقبالا كبيرا على مدار اليوم وأمس بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد".

وأضاف عثمان -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن المتحف به حاليا معرض مؤقت بمناسبة عيد الميلاد المجيد يضم أيقونات وقطع أثرية قبطية، موضحا أن أمناء المتحف يقومون بجهد كبير في إرشاد الجمهور وتعريفهم بتاريخ تلك القطع.

وأشار إلى أن القطاع بمناسبة عيد الميلاد المجيد يعرض قطعا أثرية قبطية في كل من المتحف القبطي، متحف مطار القاهرة الدولي، متحف السويس القومي، متحف آثار الإسماعيلية، متحف آثار طنطا، متحف الإسكندرية القومي، متحف آثار كوم أوشيم بالفيوم، متحف ملوي بالمنيا، متحف شرم الشيخ، متحف المركبات الملكية، متحف ركن فاروق، متحف آثار مطروح، متحف سوهاج، متحف الأقصر، متحف التحنيط بالأقصر، متحف قصر المنيل ومتحف الشرطة بالقلعة.

وأكد أن هذا التقليد يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

وأوضح أنه من بين القطع المعروضة في المتاحف مجموعة من أيقونات الميلاد والتي صورت ميلاد السيد المسيح، وكذلك السيدة مريم العذراء وهي تحمل المسيح الطفل وبجانبهما القديس يوسف النجار، وكذلك أيقونة البشارة، والتي تصور تبشير الملاك جبرائيل للسيدة مريم العذراء بالميلاد المجيد.

وأكد أن قطاع المتاحف مستعد لإجازة منتصف العام حيث تشهد المتاحف إقبالا كبيرا من الأسر المصرية والطلبة، موضحا أنه سيتم تنظيم فعاليات خاصة خلال تلك الفترة، مع توفير عدد كاف من موظفي وأمناء المتاحف للقيام بالجولات الإرشادية مع المواطنين.