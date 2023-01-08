رئيس السنغال يعلن الحداد بعد حادث مروري مفجع

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أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام في أعقاب مصرع 40 شخصا بحادث مروري وسط البلاد.

وغرد الرئيس السنغالي ماكي سال، معربا عن أسفه إثر مصرع 40 شخصًا خلال الحادث.

وأمر الرئيس بإعلان الحداد الوطني 3 أيام، معبرا عن تعازيه لأسر الضحايا، بحسب وكالة سبوتنيك.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات السنغالية، مصرع 40 شخصًا على الأقل وإصابة قرابة 100 آخرين إثر حادث مروري في مدينة كافرين وسط البلاد.

ونقل موقع "سيني نيوز" المحلي أن الحادث الذي وقع حوالي الساعة الثانية صباح اليوم الأحد نتيجة اصطدام حافلتين، أسفر عن مصرع 40 شخصًا على الأقل فيما أصيب قرابة 100 آخرين.