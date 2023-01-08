 رئيس السنغال يعلن الحداد بعد حادث مروري مفجع - بوابة الشروق
الأحد 8 يناير 2023 5:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

رئيس السنغال يعلن الحداد بعد حادث مروري مفجع

الرئيس السنغالي ماكي سال
الرئيس السنغالي ماكي سال
وكالات
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 4:13 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 4:13 م

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام في أعقاب مصرع 40 شخصا بحادث مروري وسط البلاد.

وغرد الرئيس السنغالي ماكي سال، معربا عن أسفه إثر مصرع 40 شخصًا خلال الحادث.

وأمر الرئيس بإعلان الحداد الوطني 3 أيام، معبرا عن تعازيه لأسر الضحايا، بحسب وكالة سبوتنيك.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات السنغالية، مصرع 40 شخصًا على الأقل وإصابة قرابة 100 آخرين إثر حادث مروري في مدينة كافرين وسط البلاد.

ونقل موقع "سيني نيوز" المحلي أن الحادث الذي وقع حوالي الساعة الثانية صباح اليوم الأحد نتيجة اصطدام حافلتين، أسفر عن مصرع 40 شخصًا على الأقل فيما أصيب قرابة 100 آخرين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك