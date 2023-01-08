أفادت وكالة الأنباء الصينية، بالكشف عن موقع إنسان بدائي يعود تاريخه إلى حوالي 13200 عام في مقاطعة شاندونج شرقي الصين، يضم أكثر من 1000 قطعة أثرية بما في ذلك تماثيل فخارية.

وقالت "شينخوا"، إن تاريخ الموقع الذي يوجد في قرية تشاوجياشيويياو بمدينة تسيبوه، يعود الى الفترة الانتقالية بين العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث.

وتبلغ المساحة الرئيسية للموقع حوالي 400 متر مربع، فيما تتألف معظم الآثار الثقافية المكتشفة من شظايا فخار وعظام حيوانات، ومنحوتات فخارية.

كما تم العثور على بعض الأواني الفخارية ومنتجات البطلينوس في الموقع.

من جانبه، قال تشاو يي تشاو، أستاذ معهد الآثار الثقافية وعلوم الآثار في مقاطعة شاندونج: "يمكننا أن نرى أن تقنية صنع الفخار في ذلك الوقت كانت ناضجة نسبيًا، وتعتبر الآثار الأقدم للفخار الموجود في مقاطعة شاندونغ حتى الآن".

وأضاف تشاو أن هناك علامات قطع على عظام بعض الغزلان والطيور، ما يشير إلى أن استهلاك اللحوم من قبل الإنسان البدائي القديم كان يركز بشكل أساسي على الطيور والغزلان.

ويساعد هذا الاكتشاف في ملأ فراغ آثار الإنسان البدائي في المقاطعة، ويوفر دليلًا رئيسيًا على التحول المهم من العصر الحجري القديم إلى العصر الحجري الحديث في منطقة شمالي الصين، وخاصة في مقاطعة شاندونج.