رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان يستعرض مسار محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

قال رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة هيثم أبو سعيد، إن الدعوى المقامة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن جنوب إفريقيا ستقدم في اليوم الأول كل أوراقها وأدلتها ووثائقها عن الجرائم الإسرائيلية.



وأضاف أنه في اليوم الثاني ستقدم إسرائيل التي تدافع بها عن نفسها أو تدحض الاتهامات التي وجَّهتها إليها جنوب إفريقيا.



وأشار إلى أنّ جنوب إفريقيا قدّمت الكثير من الدفوع والأدلة على كل العنوانين التي تخص جرائم الإبادة الجماعية، واصفا مسارها بأنه جيد.



ولفت إلى رمزية جنوب إفريقيا وتاريخها الحقوقي تفوق الكثير من الدول، معقبا: «كنا نتمنى أن تؤيد أي دولة عربية دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لكن بأس.. المهم أن هناك دولة تقدمت».



وأشار إلى أنها المرة الأولى التي تخضع فيها إسرائيل لمحاكمة دولية، وهو ما يمثل إنجازا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



ونوه بأن المحاكمة ستكون علنية، ويحق لأي شخص على مستوى العالم متابعة جلساتها.



وأفاد بأنّ موافقة إسرائيل على تحكيم محكمة العدل الدولية يجعلها مُلزمة بما ستؤول إليه، لكنه استبعد أن تلتزم إسرائيل إذا أصدرت المحكمة قرارا بوقف إطلاق النار.



ويترقب العالم انعقاد جلسات محكمة العدل الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم الإبادة، والتي ستعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين.