غضب في إيطاليا بسبب تأدية المئات التحية الفاشية خلال مسيرة في روما

تسببت مقاطع فيديو تظهر النازيين الجدد، وهم يؤدون التحية الفاشية، خلال مسيرة في روما يوم أمس الأحد، في حالة من الغضب في إيطاليا.

يشار إلى أن التحية المعروفة أيضا باسم التحية الرومانية ويتم فيها رفع اليد اليمنى، ممنوعة في إيطاليا، ولكن تُرى كثيرا في تجمعات الفاشيين الجدد مثل مسيرة أمس الأحد.

ونشرت صحف مثل لا ريبوبليكا ولاستامبا مقطع فيديو للمشهد العام . ونشرت صحيفة كوريري ديلا سيرا صورا جرى تصويرها من بين الحشد.

وتجمع المواطنون من أجل الذكرى السنوية لما يطلق عليهم قتلة أكا لارينتيا. وكانت الميليشيا اليسارية أطلقت النار على شابين من النازيين الجدد فأردتهما قتيلين في "فيا أكا لارينتيا" في روما في السابع من يناير 1978 بينما توفي ثالث لاحقا.

ومن حينها، يتم إحياء ذكراهم أمام المقر السابق للحركة الاجتماعية الإيطالية التابعة للفاشيين الجدد (ام اس أي) وهي حركة أسسها الفاشيون والموالون للزعيم الإيطالي الراحل بينيتو موسوليني.

وتظهر المقاطع المصورة أشخاصا، يتشحون بالسواد على الأغلب، وهو يردون على النداء "من أجل كل الرفاق الذين سقطوا" بالصراخ "حاضرون"، بينما يرفعون أذرعتهم اليمنى مؤديين التحية الفاشية. وبعد تكرار التحية ثلاث مرات تفرقت المجموعة.

وأثارت الواقعة غضبا بين الجماعات اليسارية. وقالت رئيسة الحزب الديمقراطي المعارض إيلي شلاين، "روما السابع من يناير 2024، وتبدو كأنها 1924. ما حدث غير مقبول"، مشيرة إلى الفترة التي كان الديكتاتور الفاشي موسوليني فيها بالسلطة.

ودعت الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة برئاسة جورجا ميلوني إلى إتخاذ إجراء ضد مثل تلك الحوادث.