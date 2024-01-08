قال نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا ألفين بوتس، إن شعب غزة والعالم بأكمله يمر بوقت عصيب؛ بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع المحاصر، منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «الغد»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الأحد، أن بلاده قررت رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية، وفقًا للمادة رقم 36، لمحاسبة إسرائيل على ما تقوم به بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأكمل: «دولة إسرائيل بعد عام 1948 التزمت بالتزامات كثيرة، لكننا نرى أنها تخترق تلك الالتزامات، وأبرزها الإبادة الجماعية، فإسرائيل ترتكب جريمة وحشية بحق شعب غزة، والأمر واضح وجلي أمام العالم بأسره».

وذكر أن «بلاده قررت القيام بدورها للتصدي للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني»، مضيفًا: «في الوقت ذاته نريد من الأنظمة الدولية القيام بدورها لصالح الشعوب والأبرياء والمدنيين، فآلاف الأطفال والنساء والشيوخ يُقتلون جراء القصف الإسرائيلي».

ونوه أن «حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني واضحة»، مستطردًا: «إسرائيل تقوم بأشياء لا يمكننا السكوت عنها، وتقتل الناس عمدا في غزة، والقانون الدولي يمنح لنا أحقية اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، حتى نؤكد أهمية مساءلة إسرائيل عما يحدث في القطاع».