الدفاع الروسية: قصف منشآت مجمع صناعي عسكري في أوكرانيا وسقوط أكثر من 800 قتيل وجريح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها قصفت منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا بأسلحة روسية عالية الدقة بما في ذلك صواريخ "كيجال".

وذكرت الدفاع الروسية في بيان اليوم الاثنين، أنه تم مقتل وإصابة أكثر من 800 عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية خلال الــ 24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة من أوكرانيا، موضحا أنه تم القضاء على نحو 60 عسكريًا أوكرانيًا على محور خيرسون، ونحو 40 عسكريًا أوكرانيًا على محور زابوروجيا وحوالي 230 عسكريًا على محور كراسني - ليمان.

وأضاف بيان الدفاع الروسية: "قضينا كذلك على أكثر من 110 عسكريين أوكرانيين على محور كوبيانسك، ونحو 130 عسكريًا أوكرانيًا على محور جنوب دونيتسك، وأكثر من 250 عسكريًا على محور دونيتسك"، منوها باعتراض 5 صواريخ لراجمات "هيمارس" الأمريكية وتدمير 14 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الدفاعات الروسية في مناطق متفرقة.

وفي سياق متصل، اعتقل الأمن الفدرالي الروسي اثنين من سكان جمهورية لوجانسك بتهمتي التخابر مع نظام كييف وتزويد الاستخبارات الأوكرانية بمعلومات عن المواقع العسكرية الروسية بالجمهورية.

وذكر بيان للأمن الروسي أنه جرى اعتقال اثنين من سكان لوجانسك، ثبت أن أحدهما جمع معلومات حول المواقع العسكرية الروسية ونقلها إلى الاستخبارات الأوكرانية، فيما قام الشخص الثاني بجمع معلومات عن عناصر الأمن في لوجانسك ونقلها إلى الاستخبارات الأوكرانية أيضا.

يُذكر أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن في 5 يناير الجاري اعتقال مواطن روسي متورط في محاولة ارتكاب عمل تخريبي في منشأة تابعة لوزارة الدفاع الروسية في مقاطعة تشيليابينسك الروسية.

وأضاف البيان: "لقد اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مواطنا روسيًا متورطا في محاولة ارتكاب عملية تخريبية في إحدى منشآت وزارة الدفاع الروسية في مقاطعة تشيليابينسك بناء على تعليمات من أجهزة الأمن الأوكرانية"، مشيرا إلى تجنيد هذا المواطن الروسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

كان مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسية، ألكسندر بورتنيكوف، قد أعلن مؤخرا أن أجهزة الأمن والاستخبارات الروسية أحبطت 228 جريمة إرهابية، بينها 146 تفجيرا إرهابيا منذ بداية العام 2023.

وأشار بورتنيكوف إلى أن عدد الجرائم الإرهابية ارتفع بسبب تكثيف الاستخبارات الأوكرانية عملها بإشراف الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، ضرورة تصحيح الخطأ المتعلق بتبعية مدينتي أوديسا ونيكولايف إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنهما مدينتان روسيتان ويجب تحريرهما.

وقال بوشيلين - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إن أوديسا هي المدينة، التي أسستها الإمبراطورة كاترين الثانية عام 1794، وبأمرها ظهرت هذه المدينة، ومن ثم هي مدينة روسية".

وأضاف بوشيلين: "أن مدينة نيكولايف تم استعادتها خلال الحروب الروسية التركية، ما يجعلها أيضا مدينة روسية"، موضحا أن هاتين المدينتين الروسيتين انتقلتا إلى أوكرانيا في ظروف معينة وربما بفعل أخطاء القيادة السوفيتية ويجب برأي تحريرهما، على حد قوله.