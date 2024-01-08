وزيرة الخارجية اليابانية لزيلينسكي: ندعم خطة السلام الأوكرانية

أبلغت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن طوكيو ستدعم خطة السلام التي اقترحتها أوكرانيا لإنهاء الحرب مع روسيا.



ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن كاميكاوا قولها للصحفيين بعد اجتماعها مع زيلينسكي في كييف الليلة الماضية، إن اليابان ستشارك في رئاسة مجموعة عمل بشأن الإشعاع والسلامة النووية، وهي إحدى النقاط العشر في "صيغة السلام" في أوكرانيا، حيث تتضمن الخطة أيضًا الانسحاب الفوري لجميع القوات الروسية.



والتقت كاميكاوا أيضًا برئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، خلال رحلتها غير المعلنة إلى أوكرانيا، وأخبرته أن اليابان تعمل على وثائق تتعلق بالتعاون الثنائي بهدف توقيعها في مؤتمر دولي في طوكيو يوم 19 فبراير المقبل، وفقًا لوزارة الخارجية اليابانية.



وسيناقش المؤتمر، الذي تستضيفه اليابان وأوكرانيا، إعادة إعمار أوكرانيا التي عانت من دمار واسع النطاق منذ أن شنت روسيا عمليتها العسكرية في فبراير 2022.



وخلال رحلتها، التقت كاميكاوا أيضًا بنظيرها الأوكراني دميترو كوليبا.



في سياق متصل، أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية اليوم الموافقة على مد أوكرانيا بسبعة محولات ذاتية الجهد العالي وخمسة توربينات غازية بتمويل من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية.



ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الوزارة القول عقب اجتماع وزيرها هيرمان هالوشينكو مع وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا: "بالتنسيق الوثيق مع وزارة الطاقة، ستقوم حكومة اليابان بنقل سبعة محولات ذاتية الجهد العالي وخمسة توربينات غازية إلى أوكرانيا. وعلى وجه الخصوص، تم شراء المحولات الذاتية بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بفضل جهود اليابان وصندوق النقد الدولي".



وأكدت الوزارة أن المعدات التي تقدمها اليابان ستضمن إمدادات الطاقة دون انقطاع لأكثر من 6 ملايين أوكراني، بما في ذلك المناطق المتضررة من الهجمات على البنية التحتية للطاقة.



وبدوره، شكر هالوشينكو الجانب الياباني على دعمه واستعداده لمواصلة مساعدة أوكرانيا، مشيرا إلى مشاركة اليابان في عمل المجموعات المعنية بتنفيذ صيغة السلام في أوكرانيا، ولا سيما النقطة الأولى منها - السلامة النووية والإشعاعية.



يذكر أن حكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد قدموا بالفعل 1200 مولد و1000 وحدة طاقة لمؤسسات الدولة وخدمات الطوارئ في أوكرانيا.