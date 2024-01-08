النتائج المبكرة للانتخابات في بنجلاديش تظهر فوز حزب الشيخة حسينة في الانتخابات البرلمانية

يبدو أن حزب رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، في طريقه لتحقيق فوز كاسح في الانتخابات البرلمانية، التي قاطعها أكبر حزب معارض.

ووفقا للنتائج الأولية، فإن حزب رابطة عوامي الذي تنتمى له حسينة فاز بأكثر من 50% من المقاعد البرلمانية الـ300، وفقا لما قاله ممثل عن اللجنة الانتخابية مساء أمس الأحد. وفاز الحزب بـ 152 مقعدا في 208 دوائر انتخابية ظهرت النتائج بها.

وهيمنت على التصويت عدة وقائع عنف، ووفقا للجنة الانتخابية، فإن نحو 40% فقط من الناخبين الـ120 مليون الذين يحق لهما الإدلاء بأصواتهم شاركوا في الانتخابات.

وكان الحزب الوطني البنجلاديشي المعارض قد دعا المواطنين لعدم المشاركة في الانتخابات. واتهم الحزب ومنظمات حقوقية حسينة باتخاذ إجراءات موجهة ضد المعارضة السياسية واعتقال الآلاف من المعارضين.

وفي حال استمرت حسينة -76 عاما- في رئاسة الحكومة كما هو متوقع، سوف تكون رابع فترة على التوالي تتولى فيها الحكومة والخامسة إجمالا.