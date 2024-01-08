اتهام رجل بارتكاب جرائم قتل واغتصاب في الدنمارك

بعد نحو 7 أعوام تقريبا من اكتشاف فتاة مقتولة في الدنمارك، تم توجيه اتهامات إلى رجل - 32 عاما، حسبما أعلنت الشرطة الدنماركية اليوم الاثنين.

وقالت الشرطة إن الرجل متهم بحرمان الفتاة - 17 عاما، من حريتها واغتصابها وقتلها، بالإضافة إلى تهم أخرى. كما تم اتهامه باختطاف واغتصاب فتاة - 13 عاما العام الماضي ومحاولة قتلها أيضا، فضلا عن محاولة اختطاف واغتصاب طالبة - 15 عاما، من مدينة سورو في نهاية عام 2022 .

ووفقا لمحامي الدفاع عن الرجل، فقد اعترف المتهم جزئيا بالاتهامات في قضية الفتاة التي يبلغ عمرها 13 عاما، لكنه نفى محاولة قتلها. وينفى الرجل الاتهامات الموجهة إليه في القضيتين الآخرتين، وفقا لوكالة أنباء "ريتزاو".

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الرجل في مايو المقبل في محكمة في مدينة "نيستفيد" على بعد 80 كيلومترا جنوب غرب العاصمة كوبنهاجن. ومن المتوقع صدور حكم بنهاية يونيو.