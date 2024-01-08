الزعيم الكوري الشمالي يدعو إلى زيادة إنتاج الدواجن وسط نقص الغذاء

زار الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، مصنع دجاج جرى بناؤه حديثا ودعا إلى زيادة إنتاج الدواجن؛ من أجل "تغيير جوهري" في مستويات معيشة الشعب، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الكورية، اليوم الاثنين.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن كيم زار مزرعة كوانجتشون للدجاج في مقاطعة هوانجو في إقليم هوانجهاي الشمالية، أمس الأحد، وكان برفقته ابنته المعروفة باسم جو-أيه.



وشدد الزعيم الكوري الشمالي على ضرورة "زيادة القدرات الإنتاجية بشكل مستمر لتزويد الناس بمزيد من اللحوم والبيض"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، مضيفة أن البلاد تخطط لبناء مزرعة دجاج أخرى في بيونج يانج هذا العام.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن تلك الزيارة تأتي في الوقت الذي تركز فيه كوريا الشمالية على تعزيز إنتاج الحبوب بسبب النقص المزمن في الغذاء في البلاد، والذي أدى إلى حالات وفاة بسبب الجوع في بعض المناطق.



وأكد التقرير أن كيم دعا أيضا إلى اعتبار المزرعة نموذجًا قياسيًا لتحديث مصانع الدواجن في جميع أنحاء البلاد "لإحداث تغيير جوهري في حياة الناس".



ويبدو أن زيارة كيم الأخيرة تهدف إلى تصوير نفسه كزعيم يهتم بحياة الناس في العام الجديد، كما ظهرت ابنته "جو أيه" علنا بشكل نادر في المواقع ذات الصلة بالاقتصاد، بعد أن رافقت والدها في الغالب إلى الأحداث العسكرية من قبل.



وقالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية التي تتولى شئون الكوريتين، يوم الجمعة الماضي، إن جو أيه ظهرت 24 مرة علنا منذ نوفمبر 2022، منها 19 ظهورا في أحداث متعلقة بالجيش.