شملت حقيبة هدايا لمقدمي حفل جولدن جلوب 35 منتجاً فاخراً ورصيد لرحلات طيران بطائرة خاصة، وجلسات وشم مع رسام مشهور بقيمة نصف مليون دولار.

وضمت الحقيبة عقود سفر متعددة، بما في ذلك استئجار يخت فاخر، لمدة خمسة أيام في إندونيسيا على متن يخت Celestia Phinisi بقيمة 50 ألف دولار، وتجربة فاخرة لمدة خمسة أيام في فندق "ريتز كارلتون جراند كايمان"، بقيمة 50 ألف دولار، بسعر 20.000 دولار.

بالإضافة إلى بعض من مواد التجميل، بما في ذلك قناع الوجه LED من CurrentBody، والذي يبلغ سعره 380 دولارًا، والعديد من عناصر الطعام، والشراب الفاخرة، وزجاجة Komos Varietals، التي يقدر سعرها بـ 200 دولار.

كما تحتوي الحقيبة على زوج من أقراط Coomi x Muzo، المصنوعة من الزمرد، والتي يبلغ سعرها 69000 دولار.

تم تنسيق حقيبة الهدايا، التي تم وصفها باسم "The Ultimate Gift Box"، من قبل مجلة Robb Report، لأسلوب الحياة الفاخر خصيصًا لجوائز Golden Globes، التي تهدف إلى تكريم الأفضل في السينما والتلفزيون كل عام.