مقتل 5 رجال شرطة مشاركين في حراسة حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان

قال مسئولون، إن قنبلة زرعها مسلحو طالبان على جانب الطريق استهدفت دورية أمنية باكستانية اليوم الاثنين؛ مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 من رجال الشرطة الذين يقومون بحراسة المشاركين في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

ويعد الهجوم، الذي وقع في شمال غرب البلاد، الأكثر دموية منذ أعوام الذي يستهدف الحملة التي تمولها الأمم المتحدة.

وقال المسؤول بالشرطة المحلية كريم خان، إن الانفجار وقع في منطقة باجاور بالقرب من الحدود مع أفغانستان.

وأضاف أن أكثر من 20 شخصا معظمهم من رجال الشرطة، أصيبوا في الانفجار الذي استهدف الدورية في الصباح.

وأعلنت حركة طالبان باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم في رسالة لوسائل الاعلام، قائلة إن هدفها كان أفراد الشرطة وليس المشاركين في حملة التطعيم.

ويذكر أن عنف المسلحين يتصاعد في باكستان خلال الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات الوطنية المقررة الشهر المقبل.

وقال المسؤول في قطاع الإنقاذ بلال فايز، إن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان، وتم إعلان حالة الطوارئ في المستشفيات واستدعاء الأطباء بالتزامن مع تدفق المصابين لتلقى العلاج.

ويشار إلى أن المسلحين غالبا ما يستهدفون فرق التطعيم ضد شلل الأطفال والمسئولين الأمنيين الذين يقومون بحراستهم، حيث يقولون إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال مؤامرة من الغرب لإصابة المسلمين بالعقم.