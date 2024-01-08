أوقاف مطروح تطلق أسبوعا ثقافيا بعنوان إصلاح القلوب

أعلن فضيلة الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن أوقاف مطروح أطلقت نشاطا دعويا في جميع مساجدها بمختلف إداراتها الفرعية مع بداية عام 2024 الجديد بأسبوع ثقافي حول إصلاح القلوب، وغذاء الأرواح والوصل بالله.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم، إن الأسبوع الثقافي يتضمن ببداية الليلة بموضوع حول التوبة لله ودعوة القرآن إليها، ويوم الاثنين أمسية بعنوان حسن التوكل على الله، والثلاثاء تحت عنوان جزاء الصابرين، والأربعاء يختتم بالحديث عن خلق الرضا.

وتناول وكيل «أوقاف مطروح»، الليلة في أولى فعاليات الأسبوع الثقافي في مسجد النور بالرويسات بمركز ومدينة الحمام شرق مرسى مطروح عن التوبة ودعى القرآن الكريم إلى التوبة النصوح كما دعى المسرفون على أنفسهم بالمعصية للمبادرة إلى التوبة وعدم القنوط من رحمة الله.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن الله وعد التائبين أن لا يغفر لهم وفقط بل يبدل سيئاتهم حسنات