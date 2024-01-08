محافظ أسيوط يشيد بدور مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بممثلي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، في إدارة الأحداث الماضية وبخاصة الانتخابات الرئاسية 2024.



يأتي ذلك خلال تفقد المحافظ مركز السيطرة الإقليمي بالمحافظة، ولقائه يحيى زكريا أبورحمة، مدير مركز السيطرة والعاملين به.



كما وجه المحافظ الشكر لمدير المركز لتكريم وزارة التنمية المحلية له خلال الحفل الذي أقيم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، تقديرًا لدور المركز والعاملين به وتفانيهم في العمل وحصولهم على تقييم متميز خلال الفترة الماضية، ضمن ممثلي الشبكة الوطنيـة بـ9 محافظات.



وسلم اللواء وائل سعدة وكيل وزارة التنمية المحلية المشرف العام على الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة، والعميد وليد فتحي مدير عام إدارة الأزمات والكوارث بوزارة التنمية المحلية شهادات التكريم.



وأكد المحافظ أن إنشاء المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التكامل والتعاون بين الجهات المعنية؛ لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وإحكام تام في أقل وقت ممكن، فضلًا عن الاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية المعدات للسيطرة علي أي أزمة أو كارثة طبيعية.



وأوضح المحافظ، أن تشغيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة ساهم في إدارة الأحداث والفعاليات التي شهدتها المحافظة والتعامل مع الأحداث وفقًا لأحدث المعدات واستغلال العناصر البشرية المدربة للتعامل مع الأزمات والأحداث، بمشاركة قيادات المحافظة، وممثلي الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة وربطها بمركز سيطرة وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، فضلاً عن الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين في تلقي الشكاوى والبلاغات والتعامل الفورى معها، وربط مديريات الخدمات والأجهزة التنفيذية وشركات المرافق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع الأحداث الجارية.



وأضاف أن الشبكة الوطنية تستهدف في المقام الأول الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، من خلال الوصول للمعدلات العالمية في الاستجابة وسرعة رد الفعل لكل الطوارئ والأحداث والكوارث، كما تساهم في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة، وتدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي الآمن ورؤية مصر 2020.