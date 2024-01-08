ترأست اليوم، وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لأول مرة، لجنة "دعم العلاقة بين الدولة والطبقة المتوسطة".

وتختص اللجنة، بتنظيم استطلاعات رأي، وعقد بحوث دورية ترصد اتجاهات الطبقة المتوسطة تجاه الخدمات العامة والقضايا المجتمعية والوطنية، وإعداد المقترحات والتدخلات للاستجابة لنتائج استطلاعات الرأى، ودعم أشكال المشاركة المجتمعية في برامج التنمية الخاصة بالطبقة المتوسطة، من خلال الشراكة في المشروعات والمبادرات الوطنية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

وتختص في التنسيق لزيادة دمج الطبقة المتوسطة في المشروعات الاقتصادية والمتوسطة المقدمة من المؤسسات الحكومية والأهلية الخاصة، من خلال وضع خطة للترويج والإتاحة وتذليل العقبات.

وتعمل اللجنة، على دعم مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لاستعادة دورها كحاضنة مدنية لأشكال التنوع في المجتمع المصري بما يعكس من خلالها قيم المواطنة والدولة الحديثة ضد التطرف بكافة أبعاده، ودراسة تنفيذ حملات وبرامج إعلامية لنشر رسائل الوعي المتكاملة بين شرائح الطبقة المتوسطة، ووضع تقارير ربع سنوية لجهود مجموعة العمل والمدعمة بالنتائج والمؤشرات وتحليل الدروس المستفادة.

وتضم اللجنة، عضوية ممثلي وزارات "التضامن، والدفاع، والداخلية، والتخطيط، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والصحة، والأوقاف، والتجارة والصناعة"، بالإضافة إلى ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الهيئة الوطنية للإعلام، وتمثيل من منظمات المجتمع المدني.