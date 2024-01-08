إصابات واعتقالات في مظاهرات طلابية بموريتانيا

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أصيب عدد من الطلبة واعتقل آخرون، اليوم الاثنين، أثناء استخدام الشرطة للقوة لتفريق متظاهرين من طلبة جامعة نواكشوط، يطالبون بتحسين أوضاعهم.

وتأتي الاحتجاجات الطلابية بدعوى من الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، المحسوب على التيار الإسلامي.

واستخدمت الشرطة ضد الطلبة المتظاهرين أمام وزارة التعليم العالي، الهراوات والغازات المسيلة للدموع.

وقال الاتحاد، وهو أكبر منظمة طلابية بموريتانيا، في بيان، إن الطلاب يطالبون بتحقيق عريضة مطلبية كان قد تقدم بها "الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا" لوزارة التعليم العالي.

وأضاف، أنه في "الوقت الذي ترتفع فيه ميزانية الوزارة وبالذات تلك المخصصة للخدمات الجامعية، قطع المركز الوطني للخدمات الجامعية خدماته عن الطلبة القاطنين في السكن الجامعي الذين وضعتهم الظروف المادية الصعبة".

وأوضح أن "معايير مجحفة تمنع عن الطلاب المنح وتحرمهم من المساعدة الاجتماعية".

وأكد الاتحاد أن وزارة التعليم العالي "تصر على عدم معالجة المشاكل العالقة والمتعلقة بتعميم المنحة ومراجعة معاييرها المجحفة وتفعيل المساعدة الاجتماعية وتوفير نقل ملائم لجميع المؤسسات الجامعية".