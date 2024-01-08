النرويجي أندرس بريفيك يقاضي الدولة احتجاجا على ظروف سجنه

مثل السفاح النرويجي أندرس بهرنج بريفيك، أمام المحكمة اليوم الاثنين، في اليوم الأول من محاولته الجديدة لمقاضاة الدولة بسبب ظروف سجنه.

وتم تحويل صالة الألعاب الرياضية في سجن رينجيريكي إلى قاعة محكمة مؤقتة.

وأعلنت القاضية بيرجيت كولرودـ بدء الإجراءات، بحسب وكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي".

وسيتم استخدام قاعة المحكمة المؤقتة للمرة الثانية منذ عام 2017؛ لتحديد ما إذا كانت النرويج قد انتهكت الحقوق الإنسانية الخاصة بالرجل البالغ من العمر 44 عاما بالطريقة التي يتم احتجازه بها.

وحددت محكمة مقاطعة أوسلو جلسات الاستماع لمدة خمسة أيام حتى الجمعة المقبل.

وكان بريفيك قد فجر سيارة مفخخة في الحي الحكومي في أوسلو في يوليو 2011، ثم نفذ مذبحة في مخيم صيفي لمنظمة الشباب التابعة لحزب العمال في جزيرة أوتويا النرويجية.

وتعتبر الهجمات الإرهابية، التي أودت بحياة 77 شخصا، أسوأ أعمال عنف في النرويج منذ الحرب العالمية الثانية.

وحكم على بريفيك، الذي أطلق على نفسه منذ فترة طويلة اسم فيوتولف هانسن، في عام 2012 بالعقوبة القصوى في ذلك الوقت بالسجن لمدة 21 عاما من الحبس الوقائي.

وقال بريفيك، إن نحو 12 عاما في الحبس الانفرادي كافية وإنه بحاجة إلى التواصل مع أشخاص آخرين.

وأكد محاميه أويستين ستورفيك، في بيان، أن بريفيك عانى من أضرار صحية بسبب العزلة وهو الآن يفكر في الانتحار ويتناول مضادات الاكتئاب.