الأرجنتين تعتزم دفع مليار دولار لحملة سنداتها خلال الأسبوع الحالي

تستعد الأرجنتين لسداد مليار دولار لحملة سنداتها خلال الأسبوع الحالي، في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الرئيس خافيير ميلي المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حيث يسعى الرئيس المنتخب لاستعادة ثقة المستثمرين في بلاده.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مدى اهتمام المستثمرين بطروحات السندات الأجنبية التي ستطرحها الأرجنتين غدا الثلاثاء، سيمثل اختبارا رئيسيا للرئيس ميلي الذي تولى منصبه منذ حوالي شهر، وتعهد بإصلاح كلي لثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية.

وعلى الرغم من نقص السيولة، من المتوقع أن تقوم الحكومة الأرجنتينية بسداد أقساط السندات جزئيا عن طريق السحب من الاحتياطيات الأجنبية التي استفادت من التدابير الأولية الصادمة التي اتخذها ميلي فور توليه الحكم.

وقالت كاثي هيبوورث رئيس قطاع ديون الأسواق الصاعدة في شركة بي.جي.آي.إم فيكسد إنكوم "ستكون مفاجأة كبيرة إذا تخلفوا عن السداد... الأمر أصبح أقل تأكدا مع تقدم العام، ومع دخولنا العام التالي".