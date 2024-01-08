متحدث الكاثوليكية: نشهد طفرة كبيرة في بناء الكنائس ترسيخا وتنفيذا لمبدأ المواطنة

قال الأنباء هاني باخوم متحدث الكنيسة الكاثوليكية، إن هناك طفرة كبيرة في بناء الكنائس ترسيخا وتنفيذا لمبدأ المواطنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن هذه الطفرة زادت بعد صدور قانون بناء الكنائس في 2016.

ونوه بأن هذا القانون يتم تطبيقه بفعالية، حيث يسمح ببناء الكنائس في كل المدن الجديدة، مع إعادة تقنين الكنائس القديم، وأكّد أن هذا القانون فعال بنسبة 99.9%.

وأوضح أنّ هذا القانون كان أولى الخطوات الجادة لمسار بناء الكنائس وترميمها وتقنينها، مشيرا إلى تشكيل لجنة تقنين الكنائس في يناير 2017.

ولفت إلى قرار اللجنة الأخير بالموافقة على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابعًا لها، موضحا أن جميع الكنائس كاثولكسية وإرثوذكسية وإنجيلية.

واليوم الاثنين، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء إبراهيم شامة، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس هشام درويش، رئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية، والدكتور أبو بكر عبد الله، القائم بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي انعقاده متزامنا مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وهو ما يدعونا لتجديد التهنئة لجميع المواطنين المسيحيين بهذه المناسبة، مؤكدا في الوقت نفسه سرعة استكمال العمل فيما بدأناه بملف تقنين أوضاع الكنائس.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، منذ آخر اجتماع لها، حيث وافقت اللجنة ـ خلال اجتماعها اليوم ـ على تقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3160 كنيسة ومبنى تابعاً.