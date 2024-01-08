أستاذ قانون دولي عن ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية بسبب إبادة غزة: جنوب إفريقيا تطلب أمرين

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنّ جلسة محكمة العدل العدولية عن ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة ستبدأ بالمرافعات يوم الخميس المقبل.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بأنها منذ 7 أكتوبر الماضي وهي ترتكب جرائم إبادة جماعية.



وأوضح أن إسرائيل وجنوب إفريقيا من أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع والعقاب على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.



وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تُلزم كل الدول الأطراف بمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، موضحًا أنّ مذكرة الدعوى التي قدّمتها جنوب إفريقيا تتضمن 84 صفحة.



ولفت إلى أن جنوب إفريقيا تطلب من المحكمة أن تعلن ارتكاب إسرائيل أمرين، وهما جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وكذلك إهمالها وقصورها وعدم تدخلها لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من قِبل جيش الاحتلال بحسبان أنه يمثل الهيئة التنفيذية الأولى والرئيسية لأي دولة.