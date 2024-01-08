سبوتنيك: انفجارات داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكو للغاز شرق سوريا

أفاد مراسل «سبوتنيك»، اليوم الاثنين، بأن سلسلة انفجارات هزت وسط حقل «كونيكو» للغاز الطبيعي، الذي يتخذه الجيش الأمريكي قاعدة له بريف دير الزور شرقي سوريا.

وقال إن «قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكو للغاز الطبيعي، تعرضت لقصف صاروخي عنيف عصر اليوم الاثنين، حيث سُمع دوي أصوات سلسلة انفجارات من داخلها».

وأوضح أن القصف الصاروخي على القاعدة الأمريكية، جاء بعد ساعات قليلة من استهداف مماثل برشقة صاروخية لقاعدته في حقل «العمر» النفطي، بريف دير الزور الشمالي.

وأشار إلى أن «القصف بالصواريخ والمسيرات لا يزال يصل بسهولة إلى أهدافه مباشرة، على الرغم من الإجراءات المشددة والدفاعات الجوية والتعزيزات العسكرية والخبراء الذين استقدمتهم القوات الأمريكية».

وبحسب شهود عيان تحدثوا لمراسل «سبوتنيك» من محيط القاعدتين الأمريكيتين في دير الزور، فإن طائرات مروحية هبطت، بالأمس، بريف دير الزور الشمالي والشمالي الشرقي، ثم غادرت بعد ساعات باتجاه قواعد الاحتلال الأمريكي في الحسكة، الأمر الذي يؤشر إلى استقدام تعزيزات جديدة إليهما.

وتنتشر في سوريا 9 قواعد أمريكية كبيرة، الأولى في منطقة التنف في ريف محافظة حمص الشرقي واثنتين في ريف دير الزور و6 في محافظة الحسكة، وجميعها تعرضت لهجمات صاروخية أو عبر الطائرات المسيرة خلال ما يقارب الشهرين.

ووصل عدد هذه الهجمات عليها، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إلى أكثر من 90 هجومًا منذ بداية عملية «طوفان الأقصى»، في 7 أكتوبر الماضي إلى اليوم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأمريكي.