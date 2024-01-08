 الرئيس القبرصي يجري تغييرات في الحكومة ويستبدل وزراء الدفاع والصحة والعدل والبيئة - بوابة الشروق
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الرئيس القبرصي يجري تغييرات في الحكومة ويستبدل وزراء الدفاع والصحة والعدل والبيئة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 3:21 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 3:21 م

أعلن رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، اليوم الاثنين، تغيير أربعة وزراء في إطار تعديل كبير في الحكومة كان قد صرح، الأسبوع الماضي، باعتزامه القيام به.

واستبدل خريستودوليدس- بحسب صحيفة "سايبراس ميل" القبرصية- وزراء الدفاع والصحة والعدل والبيئة، بالإضافة إلى نواب الوزراء المسؤولين عن السياسة الرقمية والشئون الأوروبية عقب توليهم مناصبهم بـ10 أشهر فقط.

وتأتي خطوة، اليوم، بعد تكهنات استمرت أسبوعا حول أي من المناصب الوزارية الستة عشر سيشهد وجوها جديدة، بعد مقابلة صحفية أشار فيها خريستودوليديس إلى أن التغيير سيكون قريبا.


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