الصحة العالمية: لم نتمكن من الوصول إلى شمال قطاع غزة منذ نحو أسبوعين

قالت منظمة الصحة العالمية إنها لم تتمكن من الوصول إلى شمال قطاع غزة منذ ما يقرب من أسبوعين، في خضم الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، مساء أمس الأحد، أنه قد تم إلغاء مهمة كانت من المقرر أن تتجه إلى مستشفى "العودة"، وإلى أربعة مستشفيات أخرى في شمال القطاع المحاصر، للمرة الرابعة، بسبب عدم إمكانية ضمان الأمن.

وجاء في المنشور: "ألغت منظمة الصحة العالمية اليوم مهمة كانت مقررة إلى مستشفى العودة وإلى مخزن الأدوية المركزي في شمال غزة، للمرة الرابعة، منذ 26 من ديسمبر، لأننا لم نحصل على ضمانات بفض الاشتباك والسلامة".

وأضاف المنشور: "لقد مر 12 يوما منذ أن تمكنا لآخر مرة من الوصول إلى شمال قطاع غزة".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن القصف العنيف والحركة المحدودة وانقطاع الاتصالات، جعلت من "شبه المستحيل" إيصال الإمدادات الطبية إلى القطاع الساحلي المعزول، ولاسيما إلى الشمال.