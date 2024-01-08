محكمة العمل الألمانية تسمح لنقابة سائقي القطارات بالإضراب

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قضت محكمة عمل بأن نقابة سائقي القطارات الألمانية (جي دي إل) يمكنها المضي قدما في الإضراب عن العمل اعتبارا من بعد غد الأربعاء.

وأعلنت المحكمة أنها رفضت اليوم الإثنين، طلبا من شركة السكك الحديدية "ترانسديف" لإصدار أمر قضائي يمنع الإضراب.

وقال القاضي الذي ترأس الجلسة، إن الزعم بأن الشركة تعاني من ضغوط مالية ليس كافيا لإصدار أمر بمنع الإضراب.

كما تقدمت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" بطلب لإصدار أمر قضائي ضد الإضراب أمام محكمة العمل في فرانكفورت.

ومن المقرر صدور أمر في وقت لاحق اليوم، وقد استمعت المحكمة إلى الطلبين بشكل منفصل.

ومن المنتظر أن يبدأ الإضراب في حركة نقل الركاب ليلة الثلاثاء/ الأربعاء ويستمر حتى مساء الجمعة.

أما في حركة نقل البضائع، فمن المنتظر أن يضرب الأعضاء عن العمل مساء غد الثلاثاء.