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تعليق إضراب عمال مترو الأنفاق في لندن

لندن - د ب أ
نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 10:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 10:35 ص

تم تعليق إضراب عمال مترو الأنفاق في لندن، والذي كان من شأنه شل خدمات مترو الأنفاق هذا الأسبوع، في أعقاب إحراز تقدم في المحادثات حول خلاف بشأن الأجور.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أنه كان من المقرر أن يبدأ إضراب أعضاء نقابة عمال السكك الحديدية والملاحة البحرية والنقل من اليوم الإثنين حتى نهاية الأسبوع احتجاجا على عرض بزيادة الأجر بنسبة 5%.

وأعلنت نقابة عمال السكك الحديدية والملاحة البحرية والنقل أنها ستعلق الإضراب المقرر بعد إحراز تقدم في محادثات مع هيئة "تي إف إل" المسئولة عن شبكة النقل في لندن.


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