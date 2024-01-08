نائب المستشار الألماني يدافع عن توريد مقاتلات يوروفايتر للسعودية

دافع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الإثنين، عن عملية توريد محتملة لمقاتلات طراز يوروفايتر إلى المملكة العربية السعودية.

وفي تصريحات للقناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني، قال هابيك الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني أولاف شولتس إن "الصواريخ الدفاعية السعودية تحمي إسرائيل أيضا"، بحسب زعمه.

ورأى هابيك، أن عمليات السلام في المنطقة تعتمد على "اتخاذ السعودية موقفا وديا من إسرائيل، وهم يريدون القيام بذلك"، بحسب ادعائه.

في الوقت نفسه، اعترف السياسي المنتمي إلى حزب الخضر بأن وضع حقوق الإنسان في السعودية لا يزال "غير متوافق تماما مع معاييرنا".

وقال إن الوضع في السعودية يعتبر في هذا الصدد متناقضا لكنه مختلف عما كان عليه قبل خمسة أو ستة أعوام.

ويعرب هابيك عن تأييده لموقف وزيرة الخارجية الألمانية وزميلته في حزب الخضر أنالينا بيربوك من هذه القضية، حيث قالت بيربوك في إسرائيل، إن الحكومة الألمانية منفتحة على توريد مقاتلات إلى السعودية وبررت ذلك أمس الأحد، بأن السعودية تسهم من خلال اعتراضها للصواريخ التي يطلقها الحوثيون في أمن إسرائيل ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم إن المستشار شولتس يتبنى هذا الموقف أيضا.

غير أن حزب الخضر وجه انتقادات لهذه الخطوة.

وتجدر الإشارة إلى أن مقاتلات يوروفايتر عبارة عن مشروع أوروبي مشترك تشارك فيه ألمانيا ومن ثم فإن لها حق الاعتراض على قرارات تصدير هذه المقاتلات التي يتم تصنيعها في بريطانيا؛ وكانت بريطانيا أبدت استعدادها لتوريد مقاتلات من هذا الطراز إلى السعودية.