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شاومي تكشف عن قارئ كتب إلكتروني بمواصفات متطورة

بكين - قنا
نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 7:11 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 7:11 م

كشفت شركة شاومي الصينية عن قارئ كتب إلكتروني جديد بشاشة جديدة مطورة ومواصفات محسنة من أجل تعزيز تجربة قراءة الكتب الإلكترونية عبر الجهاز.

ويحتوي القارئ الإلكتروني الجديد على "وضع التحديث الذكي" الذي يمكنه التمييز بين النصوص والصور في الشاشة، ثم يضبط معدل التحديث تلقائيا لضمان تجربة قراءة سلسة وتسريع تقليب الصفحات، بالإضافة إلى تقليل فرص حدوث "شبحية الشاشة".

ويعمل الجهاز بذاكرة عشوائية حجمها 2 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 64 جيجابايت، ونظام التشغيل أندرويد 11. ويأتي الجهاز بتصميم خفيف الوزن، ويحتوي على سماعات خارجية، ومنفذ USB C للشحن ونقل البيانات.


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