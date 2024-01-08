شهد مستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، إتمام الفحوصات والعلاج اللازم لإحدى السيدات المغتربات بعدما نقلت مساء أول أمس السبت، إلى المستشفى على إثر تدهور حالتها الصحية.

التفاصيل تعود إلى استقبال مستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة إسنا بالأقصر، سيدة تدعى "زكية حسين عبد الغني رمضان" 55 عام، تقيم بمدينة كوم امبو بمحافظة أسوان، بعدما تدهورت حالتها الصحية فجأة في أثناء زيارتها لشقيقتها في مدينة إسنا.

وعلى الفور أجرى أطباء المستشفى الفحوصات اللازمة والتي كان على إثرها أن قرروا دخول المريضة لغرفة العناية المركزة والتي مكثت فيها حتى الصباح التالي ثم تقرر نقلها إلى غرفة الرعاية المتوسطة، ثم تم استصدار تصريح خروج لها بعد تحسن حالتها الصحية واستعادتها كامل وعيها.

ولقت إجراءات خروج المريضة من المستشفى بعض الصعوبة حيث تبين أنها غير مشتركة في نظام التأمين الصحي الشامل بخلاف أنها من محافظة أخرى غير الأقصر، ولا تملك تكاليف رسوم إقامتها بالمستشفى وتلقيها العلاج بالنظام الحر طبقا للوائح والقوانين المنظمة لتلقي الخدمة في مؤسسات الرعاية الصحية.

وعلى الفور تدخل الدكتور أحمد دنقل، مدير إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية عقب علمه بأزمة السيدة وتم تسوية عدد من الإجراءات المالية المتعلقة بإقامتها داخل المستشفى وتم إتمام خروجها وعودتها بكامل صحتها لأسرتها مرة أخرى.