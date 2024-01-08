تداول فيديو يؤكد اعتراف جيش الاحتلال رسميا باحتجاز مدنيين في غزة

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لعناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يحتجزون عشرات الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، بعد تجريدهم من ملابسهم وإبقائهم بملابسهم الداخلية.

وظهر المدنيون وهم مكبلون الأيدي، ويرددون: «حسبي الله ونعم الوكيل عليكي يا حماس»، تحت ضغط من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

ويعد الفيديو، أول اعتراف رسمي من جيش الاحتلال بأنه يحتجز مدنيين في غزة، وليس عناصر تابعة لحماس، كما زعم في فيديوهات منشورة سابقًا.

وقال رجل كبير في السن وهو مكبل اليدين: «إحنا إلنا 17 سنة عايشين في الظلم، ولما أنتم جيتوا إحنا ضلينا في بيوتنا لأن إحنا عايشين في سلام بنحب السلام، لو إحنا علينا أي حاجة كنا طلعنا لكن إحنا عايشين بسلام في بيوتنا».

وأضاف: «أقسم بالله العظيم كنا نستناكم عشان أنتم تحررونا من الظلم، ولادنا جاعوا ونساءنا صاروا يتسولوا، نساؤنا صاروا ياكلوا من الزبالات ويموتوا أمامنا من الجوع، أنا مريض فيش معايا أجيب علاجي، 17 عاما محاصرين وولادنا مش قادرين نعلمهم، مش قادرين ناكل ونشرب، أنتم عارفين كيف وضع غزة إحنا مغلوبين على أمرنا»، دون تحديد الجهة التي يعود عليها الضمير.