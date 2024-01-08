سول: حماس تستخدم أسلحة من إنتاج كوريا الشمالية

قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، إن «حركة حماس تستخدم أسلحة كورية شمالية في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة»، على الرغم من نفي بيونج يانج المتكرر لإبرامها صفقات أسلحة.



وبحسب ما نشرته وكالة «يونهاب»، أكدت وكالة المخابرات الوطنية تقرير إذاعة «صوت أمريكا» الذي يفيد بأن عناصر حماس استخدموا قاذفة قنابل صاروخية من طراز إف-7 مصنعة في كوريا الشمالية، بعد نشر صورة جديدة لجزء من القذيفة.



وأظهرت صورة مدرجة في تقرير إذاعة صوت أمريكا، الذي نُشر يوم الجمعة، أن فتيل قاذفة من طراز إف-7، والتي يُزعم أن حماس تستخدمها، يحتوي على مزيج من الأحرف والأرقام الكورية، مثل비저-7류و시8-80-53.



وردا على سؤال حول التقرير، قال جهاز الاستخبارات إن «تقييمه موافق لتقرير إذاعة صوت أمريكا».



وقالت وكالة الاستخبارات لوكالة «يونهاب» للأنباء، وهي تقدم صورة لقاذفة قنابل يدوية مفككة من طراز إف-7، إن «الفتيل الذي يحمل الأحرف الكورية يُوجد في الجزء الأوسط من صاروخ إف-7 الكوري الشمالي الصنع».



وأضافت أنها «تجمع تدريجيا أدلة تفصيلية لإمداد كوريا الشمالية المشتبه به لحماس بالأسلحة، مثل حجم التجارة وتوقيت تجارة الأسلحة».



وتابعت: «من الصعب في الوقت الراهن تقديم هذه الأدلة؛ بسبب الحاجة إلى حماية مصدر المعلومات ومراعاة العلاقات الدبلوماسية».



واتهم الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق، كوريا الشمالية بارتباطها مع حماس في تجارة الأسلحة والمجالات العسكرية الأخرى، قائلة إنه «يمكن أن تستخدم تكتيكات عسكرية مماثلة لتلك التي استخدمتها المقاومة ضد إسرائيل لشن هجوم مفاجئ على كوريا الجنوبية».



وأفاد جهاز الاستخبارات الوطنية أيضًا خلال اجتماع لجنة الاستخبارات البرلمانية في نوفمبر، بأنه حصل على معلومات استخباراتية تفيد بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، أمر المسئولين بالتوصل إلى تدابير لتقديم مساعدة شاملة لفلسطين.



وقال مسئول عسكري إن طائرات قاذفات صواريخ «إف-7»، وهي نوع من الصواريخ شديدة الانفجار، يبدو أنها اسم آخر لقاذفة «آر بي جي-7» التي تنتجها كوريا الشمالية.



من جهتها، رفضت كوريا الشمالية التكهنات بأن حماس استخدمت أسلحتها في شن هجمات على إسرائيل ووصفتها بأنها «لا أساس لها من الصحة»، واتهمت الولايات المتحدة بتلفيق اتهامات كاذبة ضدها.