جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب مستمرة في 2024 بطرق مختلفة

قال المتحدث العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الإثنين، إن الحرب مستمرة في 2024 بطرق مختلفة.



وأضاف هاجاري في مؤتمر صحفي، "عملياتنا في غزة تتركز في المنطقة الوسطى وكذلك في خان يونس".



وتابع "عثرنا على مصنع أسلحة في البريج وفيه صواريخ بعيدة المدى".



وزعم هاجاري ان جيش الاحتلال أنهى تفكيك البنية التحتية لحماس في شمال غزة.



وقال إن مصانع الأسلحة مرتبطة بشبكة أنفاق تسهل عملية نقل الصواريخ لإطلاقها على إسرائيل.



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد 22 ألفا و835 شهيدا و58 ألفا و416 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.