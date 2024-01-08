 محاكمة وزير جامبي سابق أمام محكمة سويسرية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية - بوابة الشروق
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محاكمة وزير جامبي سابق أمام محكمة سويسرية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

د ب أ
نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 3:41 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 3:41 م

مَثَل وزير الداخلية الجامبي السابق عثمان سونكو، الذي فر من البلاد واختبأ في سويسرا، أمام محكمة سويسرية، اليوم الاثنين، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

واستمعت المحكمة، إلى ما يفيد بأن سونكو كان يُعرف بـ"قائد التعذيب" لدى رئيس جامبيا في ذلك الوقت، يحيى جامع ، الذي اضطهدت حكومته الاستبدادية المنتقدين والمعارضين بشكل منهجي.

ويزعم أن سونكو أمر بتعذيب وإعدام معارضي النظام.

وكان سونكو قد خدم في البداية في الجيش، ثم عُيّن رئيسا للشرطة، ثم وزيرا للداخلية خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2016، قبل أن يفر إلى سويسرا.

وأفاد مكتب المدعي العام السويسري، على موقعه الإلكتروني، بأن الادعاء يوجه للمتهم على وجه الخصوص، اتهامات في سياق خمسة أحداث وقعت خلال الفترة بين عامي 2000 و2016، بالمشاركة في عمليات القتل وأعمال التعذيب والاغتصاب، والعديد من عمليات الاعتقال غير القانونية، والأمر بتنفيذها، وتسهيل وقوعها، أو عدم منع وقوعها، أو كليهما.

ومن جانبه، قال فيليب كورات محامي الدفاع عن سونكو، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن موكله يرفض جميع الاتهامات المنسوبة إليه.

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