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ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الإثنين، ولاية ملاطيا جنوب شرق تركيا.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" فإن هزة أرضية وقعت عند الساعة 16.19 بالتوقيت المحلي، وكان مركزها قضاء بوتورغا.

وأوضح البيان أن قوة الزلزال بلغت 4.4 درجة على مقياس ريختر، ووقع على عمق 9.6 كيلو متر.

وبدوره، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن فرق "آفاد"، والسلطات المعنية بدأت بأعمال مسح الأضرار الميدانية الناجمة عن الزلزال.

وأكد في تدوينة على منصة "إكس"، عدم تسجيل أية تطورات سلبية حتى الآن، متمنياً السلامة للمواطنين الذين شعروا بالزلزال.

يذ كر أن زلزالين بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية.

وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين، وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.