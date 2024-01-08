منظمة إنقاذ الطفولة: أكثر من عشرة أطفال يفقدون سيقانهم يوميا في غزة

قالت منظمة "إنقاذ الطفولة" إن أكثر من 10 أطفال يفقدون أحد سيقانهم أو كليهما يوميا في قطاع غزة منذ إندلاع الحرب قبل ثلاثة أشهر.

وجاء في بيان للمنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أنه منذ 7 أكتوبر الماضي فقد أكثر من ألف طفل أحد سيقانهم أو كليهما، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة"يونيسف".

وأشارت إلى أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت لهؤلاء الأطفاء تمت بدون تخدير.

ولفتت المنظمة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تعاني فيه المنظومة الصحية في غزة من الشلل بسبب الصراع، والنقص الكبير في عدد الأطباء وأفراد التمريض والإمدادات الطبية مثل التخدير والمضادات الحيوية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأشارت المنظمة إلى أنه في حين أن 13 مستشفى من أصل 36 في غزة لا تزال تعمل بشكل جزئي، إلا أنها تعمل على أساس جزئي ومتقطع، وتعتمد على حصولها على الوقود والإمدادات الطبية الأساسية في أي يوم.

وقال منسق شؤون المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيسون لي "لقد رأيت الأطباء والممرضات يشعرون بالعجز التام عندما يأتي الأطفال مصابين بجروح ناجمة عن الانفجارات".

وتابع "أن معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها، والأكثر من ذلك إنها غير ضرورية ويمكن تجنبها تماما".

يشار إلى أنه وفقا لحصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة ضحايا قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 22835 شهيدا، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفا و316 جريحا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.