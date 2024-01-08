وزير النقل اللبناني: 70% من شاشات مطار رفيق الحريري الدولي عادت للعمل بشكل طبيعي

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية، مؤتمرًا صحفيًا في المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، تناول فيه حادث اختراق شاشات العمل وتعطل نظام جرارات الحقائب، والإجراءات والتدابير الفورية التي اتخذت وتتم متابعتها لإعادة أنظمة العمل إلى وضعها الطبيعي.



وبحسب ما نشرته قناة «النهار» اللبنانية، صباح الاثنين، قال الوزير اللبناني إن «70% من شاشات مطار رفيق الحريري الدولي عادت للعمل بشكل طبيعي».



ونوه أن «الاختراق الذي حدث لشاشات المطار ونظام جرارات الحقائب، أحدث أضرارًا»، موضحًا أن «القوى الأمنية ستستكمل تحقيقاتها؛ لتحديد كيف حصل الخرق ومصدره».



وأضاف: «حتى الساعة لم يتم تحديد طبيعة الاختراق ولا أستطيع أن أقدّم أي إجابة بشأن ما إذا كان الخرق في المطار قد حصل من الداخل أو الخارج».



ونفى حدوث أيّ تأخير في حركة الطائرات إثر حادثة الخرق، مشيرًا إلى تسجيل مغادرة 3000 شخص خلال الساعات الماضية.



وبسؤاله عن مصدر الاختراق، أجاب: «لا يمكن أن نجيب عليه حاليًا والجهات المختصة تتابع تفاصيله»، بحسب تعبيره.



وأكمل: «90% من الأمور عادت إلى طبيعتها والمطار مستمر في عمله، وحصرنا الأضرار الناجمة عن عملية الخرق، ومن خلال نوعية الخرق يمكننا تحديد مصدره والأجهزة الأمنية تتابع».