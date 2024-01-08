أعلنت شركة غازبروم الروسية، اليوم الاثنين، أن إمدادات الشركة إلى أوروبا عبر أوكرانيا بلغت 40.5 مليون متر مكعب يوميا عبر محطة سودجا لضخ الغاز في منطقة كورسك الروسية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن ممثل للشركة قوله "إن شركة غازبروم تزود أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بالكمية التي أكدها الجانب الأوكراني عبر محطة سودجا لضخ الغاز البالغة 40.5 مليون متر مكعب بحلول 8 يناير".

ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لإمدادات الغاز الروسي إلى دول غرب ووسط أوروبا.

وفي سياق آخر، كشف مكتب المدعي العام الروسي عن أكثر من 300 موقع إلكتروني يحتوي على دعوات لتمويل الجيش الأوكراني في عام 2023.

ولفت المكتب الإعلامي للمدعي العام الروسي، إلى "حظر تلك المواقع جميعًا، وأن التعديلات التي أدخلت على القانون الاتحادي بشأن المعلومات وتقنيتها وحمايتها قدمت مساعدة كبيرة للمدعين العامين، حيث تحدد سمة المنشورات غير القانونية التي تحتوي على دعوات لتمويل الجيش الأوكراني بشكل رئيسي".