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النواب الأمريكي: نواجه أزمة بسبب تدفق اللاجئين عبر الحدود

أ ش أ
نشر في: الإثنين 8 يناير 2024 - 1:11 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يناير 2024 - 1:11 م

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تواجه أزمة كبيرة بسبب تدفقات الهجرة عبر الحدود، لافتا إلى أنه يتعين على الإدارة الأمريكية تفعيل سياسة من شأنها وقف هذا التدفق.

وأشار جونسون - وفقا لما أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - إلى أن "هناك فوضى تتمثل في عمليات تهريب الأطفال إلى داخل البلاد، وأزمة تهريب المخدرات وعصابات الاتجار بالبشر بسبب تدفق اللاجئين"، مؤكدا "رصد عمليات تهريب في تكساس بواقع 32 مليون دولار في الأسبوع، وأكثر من مليار ونصف دولار في العام".

وأضاف أن "الرئيس بايدن، يملك وفقا للقانون الفيدرالي صلاحية إعادة تفعيل سياسة البقاء في المكسيك"، لافتا إلى أنه "وفقا لتقديرات المسئولين، فإن إعادة تفعيل هذه السياسة من شأنها خفض تدفق المهاجرين بواقع 70%".


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