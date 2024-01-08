عمرو أديب: عدد سيّاح مصر والإمارات متشابه لكن العوائد متباينة

قال الإعلامي عمرو أديب، إنّ الإمارات تستقبل سنويا 15 مليون سائح، وهو نفس العدد الذي تستقبله مصر أيضا.



وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن فارق عوائد السياحة بين مصر ودبي كبير للغاية لصالح المدينة الإماراتية.



وأشار إلى أن السلطات في دبي تتخذ كل الإجراءات والتسهيلات التي تساهم في تحقيق الرواج السياحي.



ولفت أديب، إلى أنّ مصروفات دبي في الموازنة الخاصة بها 79 مليار درهم، في حين يبلغ عوائد السياحة 179 مليار درهم.



وشدّد على ضرورة الاهتمام بالسياحة، موضحا أن قناة السويس يمكن أن تتعرض لظروف (تؤثر على إيراداتها) شأنها شأن تحويلات المصريين بالخارج غير السياحة التي يمكن أن تدر عوائد بالعملة الصعبة باستمرار.



ونوه بأن السياحة في مصر تشهد في الفترة الحالية رواجا كبيرا، لكنها تستحق المزيد، داعيًّا لتسليط مزيد من الأضواء عليها.



واعتبر أديب، أن مصر ليست دولة صناعية أو زراعية لكنّها دولة سياحية، واصفا عوائدها بأنها أشبه بالحقن في الوريد، في إشارة إلى سرعة المكاسب التي تتحقق من خلالها.