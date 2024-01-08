سفير إيران بدمشق: واشنطن عرضت على طهران تسوية كبرى في المنطقة

قال السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري، إن «الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى طهران عبر وفد خليجي؛ من أجل حل المشكلة في المنطقة برمتها، وليس فقط لتسوية جزئية في الصراع».

وفي حديث خاص لموقع «العهد» الإخباري، وصف «أكبري» العمل الإرهابي المتمثل في التفجيرين الذين استهدفا زوار قبر قاسم سليماني في مدينة كرمان شاه بإيران، بأنه «رد فعل ناتج عن ضعف إسرائيل».

وأشار إلى أن «الكيان الصهيوني وصل إلى مرحلة لم يستطع أن يفعل فيها شيئا سوى قتل النساء والأطفال، وتدمير البيوت فوق رؤوس سكانها، والقيام بالتفجيرات الإرهابية واغتيال الشخصيات المقاومة»، بحسب تعبيره.

وأكمل: «إنهم يقتلون ويفجرون من جهة، ومن جهة أخرى يرسلون الوفود إلى إيران والمقاومة في لبنان والعراق وفلسطين وسوريا واليمن، كما أن الأمريكيين يخشون فكرة أن توسيع هذه الحرب يمكن أن يؤدي إلى إزالة هذا الكيان من الوجود».

وذكر أن «واشنطن وإسرائيل تخشيان الرد الإيراني؛ لأنهما تعرفان أن ما قامتا به هو دليل ضعف»، معقبًا: «هم يدركون بأن كلّ العمل الإرهابي الذي خططوا له ونفذوه حتّى الآن سيعقبه رد قوي وحاسم من إيران»، وفقًا لوصفه.

وكشف السفير الإيراني أن واشنطن أرسلت لإيران وفودا من أجل عدم توسيع رقعة الصراع، حيث أوضح قائلا: «قبل عشرة أيام تلقينا، رسالة من أحد البلدان الخليجية التي أرسلت وفدها إلى إيران حاملا رسالة من جانب الأمريكيين من أجل حل المشكلة في المنطقة برمتها وليس فقط لتسوية جزئية في الصراع».