هولندا: الزعيم اليميني المتطرف فيلدرز يسحب 3 مشاريع قوانين مناهضة للإسلام

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سحب الزعيم اليميني الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز، اليوم الاثنين، ثلاثة مقترحات تشريعية مثيرة للجدل استهدفت الإسلام والمسلمين وسط جهوده لإيجاد شركاء لتشكيل حكومة ائتلافية.

وشملت المقترحات فرض حظر على المساجد والقرآن إضافة إلى فرض قيود صارمة على الحقوق الأساسية للمسلمين.

وأبلغ فيلدرز، الذي تصدر حزبه من أجل الحرية الانتخابات التي جرت في الخريف، اللجنة التنفيذية البرلمانية اليوم الاثنين، بقراره سحب مشاريع القوانين.

وينظر إلى هذه الخطوة على أنها لفتة إيجابية لشركائه المحتملين في الائتلاف. وسيستأنف حزب فيلدرز غدا الثلاثاء المحادثات مع ثلاثة أحزاب يمينية أخرى بشأن إمكانية تشكيل حكومة.

وستكون النقاط الشائكة الرئيسية هي ابتعاد حزب فيلدرز على المساس بسيادة القانون والدستور .

يشار إلى أن الزعيم اليميني المتطرف تمكن من الفوز بشكل مفاجئ في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي.

وتعهد فيلدرز، الذي يواجه مفاوضات ائتلافية صعبة للغاية، ليلة الانتخابات بالالتزام بحدود الدستور وقال إنه يريد أن يكون "رئيس وزراء لكل الشعب الهولندي".

وكان الحزب قد قدم مشاريع القوانين الثلاثة قبل الانتخابات تماما.

ووفقا لأحد المقترحات، يعاقب على حيازة القرآن بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وفي مشروع قانون ثان، سيتم تقييد الحقوق الأساسية لذوي الجنسيات المتعددة، وبموجب الاقتراح، سيحرمون على سبيل المثال، من حقهم في التصويت.

وفي مشروع القانون الثالث، أراد فيلدرز السماح باحتجاز الأشخاص دون أمر فضائي للاشتباه في ضلوعهم في الإرهاب.