السلطات الأسترالية تطالب مئات المواطنين بإخلاء منازلهم بسبب الفيضانات

أمرت السلطات الأسترالية، اليوم الاثنين، مئات المواطنين بإخلاء منازلهم بعد أن غمرت الفيضانات أجزاء من ولاية فيكتوريا، في ظل استمرار الطقس السيئ جنوب شرقي البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن السلطات طلبت من المواطنين والسياح المغادرة على الفور مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات إلى مستويات خطيرة، فيما تم إصدار تحذيرات متعددة من الفيضانات والعواصف الرعدية في جميع أنحاء فيكتوريا، حيث غمرت الفيضانات الشوارع.

وأعلنت خدمات الطوارئ بولاية فيكتوريا إنقاذ 38 شخصا من الفيضانات، بينما من المتوقع أن يصل هطول الأمطار في شمال شرق فيكتوريا إلى أكثر من 200 مليمتر.

كما وردت تقارير عن تلوث نظام إمدادات المياه المحلي في جنوب شرق فيكتوريا، وحذرت السلطات من أن شرب ماء الصنبور غير المغلي قد يؤدي إلى مشاكل في المعدة.