أكد محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، أنه يحترم نادي الزمالك وجماهيره، وأنه لم يخطئ في حق النادي كما صور البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع شريف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "+90" على قناة النهار: "كنت أرد على سؤال إذا تم وضعي في اختيار بين الأهلي والزمالك، قلت أنني لن ألعب سوى للأهلي وأنني لن أكون مرتاح في أي نادي مصري آخر وهذا قراري".

وأضاف محمد شريف: "قراري الأول والأخير هو عدم اللعب مع نادي الزمالك، لأنه سيكون أمر صعب، وأكيد هناك مفاوضات مع الوكلاء من الزمالك لضمي ولكن لم يحدث تواصل شخصي معي، والأمر في كل الأحوال محسوم بالنسبة لي".

وقال مهاجم الأهلي السابق: "أشعر من حالة الانتقاد المحبط، وأنا لست ضد النقد ولكن هناك طريقة شيك للنقد، وهناك أحد الأشخاص المصريين قلل من الأهلي في قناة سعودية عند مواجهة اتحاد جدة، ولا أرغب في نطق إسمه وهو معروف لدى الجميع".

واختتم محمد شريف: "عقدي مع الخليج السعودي لمدة موسمين، وسعيد هناك في الوقت الحالي، وحال احتاجني الأهلي في الصيف لن يكون لدي مانع، ولكن هذه الأمور تكون بين الناديين".