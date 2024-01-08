أكد محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، أن اللعب في دوري روشن السعودي، صعب للغاية، مشيرًا إلى أنه غير راضٍ عن مستواه حتى الآن، خاصةً أنه لم يجري أي تحضيرات قبل مشاركته مع الفريق.

وتابع شريف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "+90" على قناة «النهار»: "شعرت بحالة حزن من استبعادي من قائمة منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية".

أضاف محمد شريف: "كان نفسي أتواجد في البطولة، وكنت أشعر أنني قريب من القائمة، ولكني راضٍ بقرار روي فيتوريا المدير الفني، وأتمنى أن نحقق اللقب".

اختتم مهاجم الأهلي السابق: "أطالب الجماهير بمساندة منتخب مصر واللاعبين في بطولة أمم إفريقيا، وعدم تقييم الفريق على كل مباراة، خاصةً أن الهدف هو البطولة وهذا أهم من الأداء".